法網／赫瓦林斯卡從會外賽闖4強寫紀錄 球后莎芭蓮卡爆冷出局

法網驚奇持續上演，世界女單排名第114名的24歲波蘭大黑馬赫瓦林斯卡（Maja Chwalinska），今天女單8強賽中，以7：6（7：3）、6：3直落二擊退大會第22種子俄羅斯名將卡林斯卡婭（Anna Kalinskaya），成為公開賽年代以來，史上第二位殺進法網女單4強的會外賽傳奇。

本屆法網僅是赫瓦林斯卡生涯第三度踏上大滿貫正賽舞台，面對高張力戰局與當天巴黎的強風侵襲，她展現了超齡的沉穩，首盤雖一度遭遇5：1領先到被追平的亂流，但她成功頂住對手反撲，最終成功鎖定勝利。

赫瓦林斯卡賽後難掩激動表示，「今天風勢非常大，條件很艱刻，我為自己能保持冷靜與專注感到驕傲。原本今年的目標只是打進前100名，沒想到會以這樣的方式實現，但我絕對不會抱怨。」

赫瓦林斯卡此役不僅寫下多項歷史，她更是繼2020年波多諾斯卡（Nadia Podoroska）後，法網史上排名第二低的女單4強選手，下周世界排名更保證首度飆升至前50名。

至於另外一場女單8強賽則由白俄羅斯世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）與俄羅斯施耐德（Diana Shnaider）交鋒，兩人在前兩盤打完戰成平手後，決勝盤莎芭蓮卡卻出現氣力放盡的狀況，讓施耐德以6：0「貝果」勝出，並以3：6、7：5、6：0搶下4強門票，接下來將與赫瓦林斯卡爭奪女單決賽門票。