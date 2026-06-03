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法網／和納達爾同名 19歲西班牙小將止步8強仍寫驚奇

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
和納達爾同名、年僅19歲的霍達爾（右）今年打進法網8強，雖敗在澤瑞夫（右），但也獲得對手高度肯定。 歐洲新聞圖片社
和納達爾同名、年僅19歲的霍達爾（右）今年打進法網8強，雖敗在澤瑞夫（右），但也獲得對手高度肯定。 歐洲新聞圖片社

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）雖已退休，西班牙江山代有人才出，「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）後，年僅19歲的霍達爾（Rafael Jodar）今年打進法網8強，雖敗在澤瑞夫（Alexander Zverev）拍下無緣再挺進，仍展現無窮潛力，實力也獲得澤瑞夫肯定。

「我認為這顯示我們有群能打出精彩網球的優秀年輕球員。」29歲的澤瑞夫提到，巡迴賽有很多潛力股，4強將碰20歲的捷克小將門西克（Jakub Mensik）的他說：「但我必須相信自己，相信自己的比賽內容，專注在自身。」

目前世界排名29的霍達爾，名字和同胞傳奇相同，今年才登上大滿貫會內舞台的他澳網只拿一勝，法網就直接打進8強，儘管敗給第2種子澤瑞夫，他認為收穫很多，「我學到的是我能和任何人對抗，但我還有很多事情都要進步，這些比賽能幫助我進步，這就是我這次學習到的事情。」

霍達爾提到，法網的比賽讓他明白，要和世界最好的球員對抗必須持續提升自己的能力，比賽中不能有太多起伏，尤其是五盤的比賽。

帶著領先巡迴賽的紅土19勝離開巴黎，霍達爾下周世界排名將提升到23，寫下生涯新高，他說：「這是很棒的一周，我的巴黎初體驗打了很多場比賽，我很高興這周和紅土賽季的表現，現在是時候讓身體來為草地賽季做準備，分析之後比賽可以進步的地方。」

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