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法網／20歲捷克新星直落三勝巴西黑馬 挺進4強將迎戰澤瑞夫
法網今天凌晨上演新生代好手對決，在男單8強賽上20歲的捷克新星門西克（Jakub Mensik）展現強大氣場，以6：4、6：3、7：6（7：3）直落三盤，終結了19歲巴西黑馬豐塞卡（Joao Fonseca）的黑馬之旅，強勢挺進男單4強。
門西克也成為自2017年「鳥人」伯蒂奇（Tomas Berdych）在溫網闖進4強後，再度有捷克男將殺進大滿貫準決賽，更創下捷克男單最年輕紀錄，賽後門西克興奮地表示，「這絕對是我職業生涯至今，發揮最完美的代表作之一。」
這場比賽前，大會第26種子的門西克晉級之路充滿考驗，次輪才因抽筋驚險擊退對手，16強賽又與俄羅斯悍將盧布列夫（Andrey Rublev）大戰五盤，不過今天面對先前連續拉下球王約克維奇（Novak Djokovic）、名將魯德（Casper Ruud）的豐塞卡，門西克成功壓制對手氣勢，在關鍵的第三盤搶七中沉著應戰，一舉鎖定勝利。
門西克準決賽的對手，將是賽會第2種子、2024年法網亞軍澤瑞夫（Alexander Zverev），29歲的德國名將同樣在8強賽以直落三解決了19歲的西班牙小將霍達（Rafael Jodar）。
面對這群來勢洶洶的年輕世代，至今仍在尋求生涯大滿貫首冠的澤瑞夫坦言，男子網壇目前充滿了極具潛力的年輕好手，展望4強大戰，澤瑞夫老神在在的說：「在這種高強度對決中，我唯一要做的就是相信自己，並專注於我的球技發揮。」
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