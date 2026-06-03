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法網／澤瑞夫直落三橫掃霍達 再度晉級男單4強
德國男網好手澤瑞夫克服開局的不穩，今天以7比6（7/3）、6比1、6比3拍落西班牙小將霍達（Rafael Jodar），晉級法國網球公開賽男單4強，繼續追求他的首座大滿貫冠軍獎盃。
路透社報導，由於西班牙猛將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）因傷缺陣，加上世界第一的義大利名將辛納（Jannik Sinner）與累積24座大滿貫冠軍的塞爾維亞好手約克維奇（Novak Djokovic）接連遭到淘汰，大會第2種子澤瑞夫（Alexander Zverev）迎來奪下大滿貫冠軍的絕佳機會。
他在首盤一度遭到破發，所幸及時回穩逆轉晉級，這也是他過去6年來第5度挺進法網男單4強。
他接下來將迎戰捷克新秀門西克（Jakub Mensik）或巴西新星馮賽卡（Joao Fonseca），爭奪決賽門票。
被問到他是否很開心能再度闖進準決賽時，澤瑞夫明確表示，他期望的不只是前4強。他說：「並沒有，我其實不在乎。我想要持續過關斬將，留在賽場上，贏得眼前的比賽，這才是我的目標。」
澤瑞夫又說：「這是一場非常艱辛的考驗，我對上的是一位非常優異的選手。」
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