快訊

3-4月統一發票對了沒？共開出20張千萬獎、19張200萬獎

寵物託運出包！貓被送錯繞飛6000公里 公司竟稱「再飛回來就好」

温嵐出院了！首吐病危內幕 腎結石引爆敗血症：死亡離我這麼近

聽新聞
0:00 / 0:00

法網／直落二擊退大坂直美 球后莎芭蓮卡8強就位

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
莎芭蓮卡挺進8強，繼續朝生涯第一座紅土大滿貫金盃前進。 法新社
莎芭蓮卡挺進8強，繼續朝生涯第一座紅土大滿貫金盃前進。 法新社

前後任球后大坂直美莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今天凌晨上演話題對決，現任球后莎芭蓮卡技高一籌，以7：5、6：3挺進8強，繼續朝生涯第一座紅土大滿貫金盃前進。

今年法網冷門不斷，前冠軍、高位種子紛紛落馬，莎芭蓮卡屹立不搖，今天轟出12記「愛司」和39記致勝球，包含第一盤的「再見愛司」，兩項數據都優於對手。

「我很開心我的發球表現，這讓我施加很多壓力到她的身上。」莎芭蓮卡也讚今年已經交手三次的大坂直美是「偉大球員」，擁有極具攻擊性的球風。

不只發球優異，莎芭蓮卡的小球讓大坂直美幾乎束手無策，今天白俄羅斯球后11次放小球就拿下10分，大坂直美就提到，遇過的對手都會放小球，但莎芭蓮卡的效果最好，「她擊球最強，當她放小球的效果也會更好，我覺得， 因為如果她想要，她絕對打得出一記致勝球。」

大坂直美無緣晉級8強。 新華社
大坂直美無緣晉級8強。 新華社

身為女單頭號種子，莎芭蓮卡也是僅存有大滿貫決賽經驗的女將，不過成為奪冠大熱門的她強調，專注在眼前，「我不會想太多，我已經能讓自己不去想今年法網的事情。我見多識廣，什麼事都會發生，這就是網球，這就是這項運動。」

「我只是試著專注在自身，確保上場時展現最好狀態，我會全力以赴，盡一切努力去贏得這座獎盃。」目前未失一盤的莎芭蓮卡說。

球后8強將碰列25種子的俄羅斯施奈德（Diana Shnaider），8強成績已是施奈德在大滿貫的最佳成績。

2026世足賽倒數

法網 莎芭蓮卡 大坂直美

延伸閱讀

法網／莎芭蓮卡直落二擊倒大坂直美　闖進女單8強

法網／莎芭蓮卡直落二取勝 闖入16強對決大坂直美

法網／大坂直美鏖戰3盤擊倒美國小將 晉法網女單16強

法網／男女單前冠軍全落馬 戰國時代大亂鬥

相關新聞

法網／打到凌晨1點！世界排名104退美國種子締義大利新頁

義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）今年法網雖提前落馬，義大利同胞卻打得爭氣，世界排名104的阿納爾迪（Matteo Arnaldi）今天凌晨在歷時5小時又26分鐘的馬拉松大戰出線，以7：6（7：5）、6：7（5：7）、3：6、7：6（7：3）、6：4力退美國好手帝亞佛（Frances Tiafoe），成為第3位挺進男單8強的義大利選手，寫下義大利網壇新頁。

法網／直落二擊退大坂直美 球后莎芭蓮卡8強就位

前後任球后大坂直美和莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）今天凌晨上演話題對決，現任球后莎芭蓮卡技高一籌，以7：5、6：3挺進8強，繼續朝生涯第一座紅土大滿貫金盃前進。

法網／莎芭蓮卡直落二擊倒大坂直美 闖進女單8強

來自白俄羅斯的現任世界球后莎芭蓮卡今天晚間在法國網球公開賽女單第4輪耗費將近1個半小時，直落二淘汰大會第16種子、日本好...

法網／第二盤連趕5局逆轉 台將僅存希望梁恩碩勇闖8強

第一次在法網女雙亮相，我國好手「小鋼炮」梁恩碩和日本青山修子晉級第三輪就成僅存「台將希望」，今天碰香港張瑋桓／斯洛維尼亞埃里亞韋茨（Veronika Erjavec）再以6：1、6：3過關，其中第二盤更是1：3落後下連趕5局逆轉，闖進8強續寫黑馬驚奇。

法網／巴西19歲新星拍落第15種子路德 延續驚奇之旅

巴西19歲新星馮塞卡持續在法國網球公開賽端出驚奇表現，今天以7比5、7比6（10/8）、5比7、6比2擊敗兩屆亞軍、大會...

法網／男女單前冠軍全落馬 戰國時代大亂鬥

烏克蘭女將柯莉塞娃（Marta Kostyuk）延續本季紅土不敗紀錄，法網第四輪以7：5、6：1拍下4度奪冠的波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek ），讓最後一位紅土大滿貫前冠軍落馬，今年不論男單和女單都確定會出現新科冠軍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。