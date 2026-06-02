聽新聞
0:00 / 0:00
法網／莎芭蓮卡直落二擊倒大坂直美 闖進女單8強
來自白俄羅斯的現任世界球后莎芭蓮卡今天晚間在法國網球公開賽女單第4輪耗費將近1個半小時，直落二淘汰大會第16種子、日本好手大坂直美，成功晉級法網8強戰。
法新社報導，莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）與大坂直美（Naomi Osaka）的年齡皆為28歲，雙方都曾兩度贏得澳洲網球公開賽金盃且兩度奪下美國網球公開賽后冠。
莎芭蓮卡面對如此堅強對手仍展現強大的實力，她最終花費1小時又27分鐘，以7比5、6比3直落二戰勝大坂直美。
她獲勝之後，確定成為本屆法網男單和女單8強戰選手之中，唯一拿過大滿貫賽單打冠軍的球員。
莎芭蓮卡受訪表示：「我沒預料到自己發球會這麼好…我覺得自己每場比賽都在進步，整體來說，我對今天表現相當滿意。」
莎芭蓮卡將持續向生涯首座法網后冠邁進，她在8強戰會對決來自俄羅斯的選手、大會第25種子施耐德（Diana Shnaider）。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。