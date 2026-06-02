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法網／莎芭蓮卡直落二擊倒大坂直美　闖進女單8強

中央社／ 巴黎1日綜合外電報導
世界球后莎芭蓮卡以7比5、6比3直落二淘汰大坂直美，晉級法網女單八強。 路透社
世界球后莎芭蓮卡以7比5、6比3直落二淘汰大坂直美，晉級法網女單八強。 路透社

來自白俄羅斯的現任世界球后莎芭蓮卡今天晚間在法國網球公開賽女單第4輪耗費將近1個半小時，直落二淘汰大會第16種子、日本好手大坂直美，成功晉級法網8強戰。

法新社報導，莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）與大坂直美（Naomi Osaka）的年齡皆為28歲，雙方都曾兩度贏得澳洲網球公開賽金盃且兩度奪下美國網球公開賽后冠。

莎芭蓮卡面對如此堅強對手仍展現強大的實力，她最終花費1小時又27分鐘，以7比5、6比3直落二戰勝大坂直美。

她獲勝之後，確定成為本屆法網男單和女單8強戰選手之中，唯一拿過大滿貫賽單打冠軍的球員。

莎芭蓮卡受訪表示：「我沒預料到自己發球會這麼好…我覺得自己每場比賽都在進步，整體來說，我對今天表現相當滿意。」

莎芭蓮卡將持續向生涯首座法網后冠邁進，她在8強戰會對決來自俄羅斯的選手、大會第25種子施耐德（Diana Shnaider）。

2026世足賽倒數

法網 莎芭蓮卡 大坂直美

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