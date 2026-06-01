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法網／第二盤連趕5局逆轉 台將僅存希望梁恩碩勇闖8強
第一次在法網女雙亮相，我國好手「小鋼炮」梁恩碩和日本青山修子晉級第三輪就成僅存「台將希望」，今天碰香港張瑋桓／斯洛維尼亞埃里亞韋茨（Veronika Erjavec）再以6：1、6：3過關，其中第二盤更是1：3落後下連趕5局逆轉，闖進8強續寫黑馬驚奇。
2021年曾挑戰法網女單會內賽的梁恩碩，相隔5年改挑戰女雙，這也是她首度角逐大滿貫女雙賽程；她和38歲老將青山修子身高都不到160公分，但首輪直落二過關後，第二輪更力退列第5種子的拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe），成為唯一晉級第三輪的台將。
今天對決香港張瑋桓／亞埃里亞韋茨，台日組合第一個發球局就破發成功，2：0領先在第5局再度破發下拉開領先，加上第7局再度破發成功順利以6：1先下一城。
第二盤台日組合第2局錯過4個破發點，接續反而自己遭破發，不過1：3落後下連破帶保連下5局，直接以6：3收下勝利和8強門票，8強成績也追平青山修子在法網女雙的個人最佳。
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