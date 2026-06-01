法網／巴西19歲新星拍落第15種子路德 延續驚奇之旅

巴西19歲新星豐塞卡（Joao Fonseca）持續在法國網球公開賽端出驚奇表現，今天以7比5、7比6（10/8）、5比7、6比2擊敗兩屆亞軍、大會15號種子路德（Casper Ruud），生涯首度挺進大滿貫8強。

豐塞卡第2輪對上克羅埃西亞好手普里茲米奇（Dino Prizmic）、第3輪面對塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic），都是在落後兩盤的情況下逆轉勝出；他今天與路德這一役展現出不同以往的應戰能力，而這一勝更凸顯他在巴黎大舞台上日益增長的信心與穩健。

豐塞卡先前擊退前球王約克維奇。 路透社

他今天共揮出51個致勝球，在鏖戰3小時55分鐘後順利晉級，接下來將對戰20歲捷克新秀門西克（Jakub Mensik）。

另一場男單賽事方面，門西克今天歷經5盤大戰，終場以6比3、7比6（8/6）、4比6、2比6、6比3擊退大會第11種子的俄羅斯好手盧布列夫（Andrey Rublev），生涯首度晉級大滿貫8強。

門西克去年在邁阿密公開賽（Miami Open）奪冠，今年初在澳洲公開賽闖進第4輪創下個人大滿貫賽最佳表現，而這項紀錄已在今天這場勝利後改寫。