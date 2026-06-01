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法網／男女單前冠軍全落馬 戰國時代大亂鬥

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
去年法網女單冠軍斯威雅蒂也提前落馬。 路透社
去年法網女單冠軍斯威雅蒂也提前落馬。 路透社

烏克蘭女將柯莉塞娃（Marta Kostyuk）延續本季紅土不敗紀錄，法網第四輪以7：5、6：1拍下4度奪冠的波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek），讓最後一位紅土大滿貫前冠軍落馬，今年不論男單和女單都確定會出現新科冠軍。

斯威雅蒂是最後一位出局的法網前冠軍，列男單第3種子的塞爾維亞前球王約克維奇（Novak Djokovic）第三輪爆冷出局時，男單就已沒有前冠軍在籤表中，開啟戰國時代。

23歲的柯莉塞娃生涯首度打進8強，本季紅土戰績推進到16勝0敗，成為20年來WTA紅土連勝紀錄的第四長，再一勝就能追平美國傳奇小威廉絲（Serena Williams）2012年的17連勝，也有機會挑戰斯威雅蒂2022年寫下的18連勝，但離小威2013年締造的紅土28連勝仍有段差距。

烏克蘭女將柯莉塞娃力退斯威雅蒂。 路透社
烏克蘭女將柯莉塞娃力退斯威雅蒂。 路透社

過往3度碰斯威雅蒂都落敗，柯莉塞娃今年扭轉頹勢，她坦言超出預期，「能擊敗一位不可思議的球員，已經在這4度奪冠，我還輸過她3次，從沒從她手上拿下一盤，我還是不相信我贏了。」柯莉塞娃透露，最重要的奪勝關鍵是自己一直很享受過程，「早上一醒來，我就想說這會是很不可思議的一天，我要在中央球場對上斯威雅蒂。」

柯莉塞娃開場奪勝後，同胞史維托莉娜（Elina Svitolina）也拍下「瑞士公主接班人」班西琪（Belinda Bencic），連兩年打進8強，追平個人在法網最佳成績，下輪就要和柯莉塞娃上演「烏克蘭內戰」。

史維托莉娜列女單第7種子，是成籤表下半部最大種子，目前也僅剩籤表上半部的白俄羅斯「世界球后」莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）種子序比史維托莉娜高。莎芭蓮卡台灣時間明天凌晨將和日本名將大坂直美對決，爭最後8強資格。

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法網 約克維奇 斯威雅蒂

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