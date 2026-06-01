法網／西班牙19歲小將霍達法網首秀 黑馬之姿逆轉晉8強

西班牙新星霍達延續法國網球公開賽夢幻首秀，今天在落後兩盤絕境下強勢逆轉，擊敗同胞好手卡瑞諾，生涯首度挺進大滿貫賽8強。

法新社報導，僅第2度征戰大滿貫賽的19歲黑馬霍達（Rafael Jodar）今天在蘇珊蘭格倫球場（CourtSuzanne Lenglen）以4比6、4比6、6比1、6比2、6比2力退卡瑞諾（Pablo Carreno Busta）。

去年此時世界排名僅第707名的霍達去年法網期間還在美國的挑戰賽等次級賽事首輪和次輪出局。但12個月後，霍達下一輪將與大會第2種子、本屆冠軍大熱門的德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）爭奪準決賽門票。

西班牙猛將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）因傷缺席本屆法網，在義大利球王辛納（Jannik Sinner）和塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）提前出局後，茲韋列夫被看好最有希望摘冠。

霍達今天賽後指出：「氣氛的確很不同，但我還是那個我。很感謝今天到場為我加油的所有人…可以在這裡比賽真的很棒。」

在馬德里和羅馬都闖進8強的霍達本季紅土戰績來到巡迴賽最佳的19勝，超越現任世界第一的辛納。

過去9座大滿貫賽冠軍由艾卡拉茲和辛納瓜分，這一紀錄將在一週後劃下句點。遭到淘汰的卡瑞諾相信霍達有機會挺進頂尖之列。

卡瑞諾談到霍達時說：「他很快就能和辛納及艾卡拉茲一較高下。當然，他有這實力。他才第一年參賽、年紀很輕，還有很大進步空間。」

今天先連失兩盤的霍達於第3盤前休息較長時間，回到場上隨即脫胎換骨，僅用30分鐘就迅速拿下該盤。曾躋身世界前十、目前排名89的卡瑞諾於第4盤前申請醫療暫停，只是調整未能奏效，霍達單盤轟出10記致勝球、兩度破發，將比賽逼入決勝盤。

霍達第5盤一鼓作氣取得勝利，雖然最後一局一度從40比0被追近，他最終在第5個賽末點靠一記強力正拍結束比賽，耗時3小時41分鐘完成不可思議的逆轉勝。