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法網／茲韋列夫輕騎過關晉8強 朝大滿貫首冠邁進

中央社／ 巴黎31日綜合外電報導

大會男單第2種子、德國好手茲韋列夫今天在法國網球公開賽以直落3擊敗荷蘭對手德榮，順利晉級8強，持續朝生涯首座大滿貫賽金盃之路邁進。

法新社報導，現年29歲的茲韋列夫（AlexanderZverev）過去3度打進大滿貫決賽都以亞軍作收。他此役以7比6（7/3）、6比4、6比1擊敗世界排名第106的德榮（Jesper de Jong），輕鬆挺進8強。

隨著西班牙猛將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）因傷缺席、義大利球王辛納（Jannik Sinner）次輪意外遭到淘汰、塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）爆冷止步第3輪，今年法網男單確定將會誕生一位生涯首度贏得大滿貫賽金盃的全新霸主。其中又以茲韋列夫最被看好，有望擺脫「萬年老二」魔咒。

茲韋列夫首盤曾被破發，終在搶七勝出。這位漢堡（Hamburg）出身的發球重砲手接下來打得輕鬆寫意，僅用2小時14分鐘就收下勝利。

茲韋列夫賽後表示：「比賽一開始有點艱難，但我一找到節奏，感覺在場上能夠遊刃有餘。」

他將於6月2日對上西班牙19歲新星霍達（RafaelJodar），爭奪4強門票。

談到這位年輕對手時，茲韋列夫說：「他非常年輕、天分驚人，在這個紅土賽季嶄露頭角。他的表現令人難以置信，這會是很艱難的挑戰。但我相信自己，我會作好準備。」

2026世足賽倒數

法網 辛納 喬科維奇

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