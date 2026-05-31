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法網／絲薇托莉娜逆轉擊敗班西琪 生涯第6度闖法網8強

中央社／ 巴黎31日綜合外電報導
絲薇托莉娜今天在法國網球公開賽16強戰上演逆轉戲碼，成功擊倒大會第11種子、瑞士選手班西琪，晉級法網女單8強賽。路透社
絲薇托莉娜今天在法國網球公開賽16強戰上演逆轉戲碼，成功擊倒大會第11種子、瑞士選手班西琪，晉級法網女單8強賽。路透社

烏克蘭好手、大會第7種子絲薇托莉娜今天在法國網球公開賽16強戰上演逆轉戲碼，成功擊倒大會第11種子、瑞士選手班西琪，晉級法網女單8強賽。

絲薇托莉娜（Elina Svitolina）花費2小時又3分鐘以4比6、6比4、6比0逆轉擊敗班西琪（BelindaBencic），這是她生涯第6次闖入法網女單8強戰。

現年31歲的絲薇托莉娜剛於5月中旬拿下義大利公開賽女單冠軍，近來狀態不錯，但她生涯迄今尚未奪得大滿貫賽金盃。

絲薇托莉娜在本屆法網女單8強戰的對手，將是大會第15種子、烏克蘭同袍柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）。

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