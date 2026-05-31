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法網／謝淑薇混雙也出局 台將希望僅剩梁恩碩

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇(右)女雙和混雙先後出局。 新華社
謝淑薇(右)女雙和混雙先後出局。 新華社

先是女雙第二輪出局，我國網球「一姊」謝淑薇今天凌晨混雙第二輪也出局，今年紅土大滿貫旅程告終，加上列女雙16種子的吳芳嫺、男單唯一代表也在何承叡第二輪落馬，台將僅存希望只剩「小鋼炮」梁恩碩

謝淑薇女雙和中國「金花」王欣瑜重新合體，可惜2023年冠軍組合第二輪提前落馬。今天凌晨混雙第二輪，謝淑薇和德國搭檔瓦爾納（Mark Wallner）碰西班牙布克沙（Cristina Bucsa）／梅托斯（Rafael Matos），雖以7：5先下一城，但第二盤以4：6讓出，決勝的「超級搶10」以6：10敗陣，無緣再闖關。

列女雙16種子的吳芳嫺和日本搭檔穂積繪莉，第二輪碰烏克蘭琪切諾克（Nadiia Kichenok）／日本二宮真琴也遭逆轉，且是首盤賞給對手「貝果」下錯過機會，在第二盤浪費2個賽末點下以6：0、6：7（6：8）、2：6止步。

僅存台將只剩首度在法網女雙亮相的「小鋼炮」梁恩碩，她和日本青山修子合拍先過頭關，第二輪更力退列第5種子的拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe），下戰將和香港張瑋桓／斯洛維尼亞埃里亞韋茨（Veronika Erjavec）爭8強門票。

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謝淑薇 梁恩碩 法網

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