聽新聞
0:00 / 0:00
法網／高芙爆冷吞敗 法網女單衛冕之路止步第3輪
美國網球好手高芙（Coco Gauff）的法國公開賽衛冕夢碎，她今天在女單第3輪與奧地利選手波塔波娃（Anastasia Potapova）鏖戰3盤後吞敗。
俄羅斯出生的波塔波娃先丟一盤再連追兩盤，終場以4比6、7比6（7/1）、6比4勝出，續朝著個人生涯首座大滿貫冠軍邁進。
波塔波娃憑藉強勁底線抽球在首局就賞高芙鴨蛋取得破發，接著再拿到4比2優勢，過程中高芙一度為接球而滑倒。
然而，22歲的高芙隨即振作，成功拿下首盤。
波塔波娃旋即加大施壓，鎖定高芙不穩定的發球局，第2盤一開始就兩度破發，接著一度拿下5比2領先，眼看就要扳平盤數，但高芙此時連追4局逆轉超前，但接下來失守關鍵1局，並在搶七局吃了自己發球不穩的虧。
雙方在決勝盤互破發球局，經過一番激戰，世界排名第4的高芙失去節奏，波塔波娃掌控了局勢，漂亮晉級，將在第4輪對戰第22種子卡琳斯卡婭（AnnaKalinskaya）。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。