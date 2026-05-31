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法網／高芙爆冷吞敗 法網女單衛冕之路止步第3輪

中央社／ 巴黎30日綜合外電報導
美國網球好手高芙在法網第3輪意外遭奧地利選手波塔波娃逆轉淘汰，無緣衛冕。 美聯社
美國網球好手高芙在法網第3輪意外遭奧地利選手波塔波娃逆轉淘汰，無緣衛冕。 美聯社

美國網球好手高芙（Coco Gauff）的法國公開賽衛冕夢碎，她今天在女單第3輪與奧地利選手波塔波娃（Anastasia Potapova）鏖戰3盤後吞敗。

俄羅斯出生的波塔波娃先丟一盤再連追兩盤，終場以4比6、7比6（7/1）、6比4勝出，續朝著個人生涯首座大滿貫冠軍邁進。

波塔波娃憑藉強勁底線抽球在首局就賞高芙鴨蛋取得破發，接著再拿到4比2優勢，過程中高芙一度為接球而滑倒。

然而，22歲的高芙隨即振作，成功拿下首盤。

波塔波娃旋即加大施壓，鎖定高芙不穩定的發球局，第2盤一開始就兩度破發，接著一度拿下5比2領先，眼看就要扳平盤數，但高芙此時連追4局逆轉超前，但接下來失守關鍵1局，並在搶七局吃了自己發球不穩的虧。

雙方在決勝盤互破發球局，經過一番激戰，世界排名第4的高芙失去節奏，波塔波娃掌控了局勢，漂亮晉級，將在第4輪對戰第22種子卡琳斯卡婭（AnnaKalinskaya）。

2026世足賽倒數

法網 奧地利 俄羅斯 高芙

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