法網／莎芭蓮卡直落二取勝 闖入16強對決大坂直美

來自白俄羅斯的現任世界球后莎芭蓮卡今天在法國網球公開賽女單第3輪直落二擊敗澳洲選手卡薩金娜，順利晉級法網16強，屆時她將迎戰日本好手大坂直美。

莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）僅用大約29分鐘就輕鬆拿下首盤，但進入第2盤狀況開始不穩並出現一些失誤，但她很快重掌戰局，最終耗時1小時又16分鐘，以6比0、7比5直落二淘汰卡薩金娜（DariaKasatkina）。

莎芭蓮卡賽後受訪說道：「我相當開心，自己在艱難時刻從未放棄。」

她在法網16強戰的對手，將是大會第16種子大坂直美（Naomi Osaka）。

大坂直美與莎芭蓮卡的年紀皆為28歲，雙方都曾兩度贏得澳洲網球公開賽金盃且兩度奪下美國網球公開賽后冠。