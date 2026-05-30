快訊

影／為200元外套起爭執…怪母親偏心買給哥 男砍媽後墜樓雙亡

綠帽戴22年怒追家產！離婚才知兩子非親生 次子生父是堂哥

聽新聞
0:00 / 0:00

法網／大坂直美鏖戰3盤擊倒美國小將 晉法網女單16強

中央社／ 巴黎30日綜合外電報導
日本好手大坂直美今天在法國網球公開賽女單第3輪陷入苦戰，她耗費近3小時才擊敗美國小將約維奇而成功晉級16強戰，持續向生涯首座法網金盃邁進。 法新社
日本好手大坂直美今天在法國網球公開賽女單第3輪陷入苦戰，她耗費近3小時才擊敗美國小將約維奇而成功晉級16強戰，持續向生涯首座法網金盃邁進。 法新社

日本好手大坂直美今天在法國網球公開賽女單第3輪陷入苦戰，她耗費近3小時才擊敗美國小將約維奇而成功晉級16強戰，持續向生涯首座法網金盃邁進。

大會第16種子、現年28歲的大坂直美（Naomi Osaka）花費2小時又58分鐘，最終以7比6（7/5）、6比7（3/7）、6比4擊倒大會第17種子約維奇（IvaJovic）。

大坂直美生涯奪下4座大滿貫女單金盃，分別是澳洲網球公開賽和美國網球公開賽各兩座，但從未在巴黎封后，如今她闖進女單第4輪已經是個人的法網最佳成績。

她賽後受訪說道：「能來到這裡我感到相當榮幸，這是我迄今為止走得最遠一次。」

年僅18歲的約維奇或許是首次闖入法網第3輪賽事，但她打得相當出色，把前世界球后大坂直美逼進第3盤才分出勝負。

大坂直美在16強戰的對手，將是現任世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）與澳洲選手卡薩金娜（DariaKasatkina）之勝方。

2026世足賽倒數

大坂直美 法網 美國

延伸閱讀

法網／大坂直美直落2擊退薇琪克 睽違7年首闖法網32強

法網／衛冕冠軍高芙直落二輕取同胞 賽後坦言「有點緊張」

法網／茲韋列夫晉級法網16強 生涯首座大滿貫希望漸濃

法網／爆冷擊敗約克維奇！ 巴西新星豐塞卡生涯首闖16強

相關新聞

法網／對約克維奇輸2追3寫奇蹟 巴西新星：有時覺得他才20歲

當最後一顆再見愛司球穩穩落在紅土線上，19歲的巴西新星豐塞卡（Joao Fonseca）高舉雙臂，看著網子對面、生涯坐擁24座大滿貫冠軍的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）走向網前向他祝賀，這場耗時4小時53分鐘的法網第三輪五盤大戰，正式寫下網壇新篇章。

法網／大坂直美鏖戰3盤擊倒美國小將 晉法網女單16強

日本好手大坂直美今天在法國網球公開賽女單第3輪陷入苦戰，她耗費近3小時才擊敗美國小將約維奇而成功晉級16強戰，持續向生涯...

法網／茲韋列夫晉級法網16強 生涯首座大滿貫希望漸濃

德國好手茲韋列夫在法國網球公開賽第3輪對陣地主選手艾利斯陷入鏖戰，但他最終以3小時又7分鐘贏下這場跨日之戰，成功闖進法網...

法網／5盤爆冷扳倒約克維奇 巴西小將豐塞卡勝利獻母親慶生

巴西19歲小將豐塞卡（Joao Fonseca）今天在法國網球公開賽第3輪精彩5盤大戰扳倒塞爾維亞名將喬科維奇（Nova...

法網／廣告看板成「隱形殺手」！土國女將慘摔縫兩針爆氣：非要重傷才改

法國網球公開賽賽場上球員安全問題再度引發熱議，在昨天進行的女雙賽事中，土耳其女將桑梅絲（Zeynep Sonmez）因追球時不慎被底線附近的廣告看板絆倒，導致膝蓋受傷、面部著地，最終被迫退賽，這起意外隨即點燃球員怒火，多位名將紛紛站出來發聲，要求大會正視「球場隱形殺手」帶來的安全隱憂。

法網／遭巴西19歲新星逆轉 約克維奇無緣25冠：累到快站不住

法網再度迎來冷門夜，繼世界球王辛納（Jannik Sinner）前天晚間爆冷落馬後，約克維奇（Novak Djokovic）在法網男單第三輪也遭遇嚴峻考驗，面對年僅19歲的巴西小將豐塞卡（Joao Fonseca），約克維奇在手握兩盤領先的大好優勢下，遭對手上演大逆轉，最終以6：4、6：4、3：6、5：7、5：7吞敗，歷史性的第25座大滿貫冠軍夢碎。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。