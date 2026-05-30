法網／大坂直美鏖戰3盤擊倒美國小將 晉法網女單16強

日本好手大坂直美今天在法國網球公開賽女單第3輪陷入苦戰，她耗費近3小時才擊敗美國小將約維奇而成功晉級16強戰，持續向生涯首座法網金盃邁進。

大會第16種子、現年28歲的大坂直美（Naomi Osaka）花費2小時又58分鐘，最終以7比6（7/5）、6比7（3/7）、6比4擊倒大會第17種子約維奇（IvaJovic）。

大坂直美生涯奪下4座大滿貫女單金盃，分別是澳洲網球公開賽和美國網球公開賽各兩座，但從未在巴黎封后，如今她闖進女單第4輪已經是個人的法網最佳成績。

她賽後受訪說道：「能來到這裡我感到相當榮幸，這是我迄今為止走得最遠一次。」

年僅18歲的約維奇或許是首次闖入法網第3輪賽事，但她打得相當出色，把前世界球后大坂直美逼進第3盤才分出勝負。

大坂直美在16強戰的對手，將是現任世界球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）與澳洲選手卡薩金娜（DariaKasatkina）之勝方。