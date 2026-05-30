法網／茲韋列夫晉級法網16強 生涯首座大滿貫希望漸濃

德國好手茲韋列夫在法國網球公開賽第3輪對陣地主選手艾利斯陷入鏖戰，但他最終以3小時又7分鐘贏下這場跨日之戰，成功闖進法網男單16強，持續向生涯首座大滿貫金盃邁進。

法新社報導，茲韋列夫（Alexander Zverev）以6比4、6比3、5比7、6比2擊倒艾利斯（Quentin Halys），可是這場勝利贏得並不輕鬆。

茲韋列夫賽後受訪說道：「我知道只須堅持自己的打法，就能找到機會，而我在第4盤做到了…我很高興能於凌晨1時而不是凌晨3時打完比賽。」

現年29歲的茲韋列夫目前男子單打世界排名第3位，但去年法網冠軍、西班牙猛將艾卡拉茲（CarlosAlcaraz）因傷沒有參賽，他就被列為大會第2種子。

加上義大利籍世界球王辛納（Jannik Sinner）在次輪賽事意外遭淘汰，茲韋列夫就成為本屆法網迄今種子排序最高的球員。

大會第3種子、塞爾維亞名將喬科維奇（NovakDjokovic）也已經止步法網第3輪賽事，茲韋列夫奪下生涯首座大滿貫金盃的希望逐漸濃厚。

曾在大滿貫賽奪得3次男子單打亞軍的茲韋列夫，本屆法網16強戰將對上世界排名第106位的荷蘭選手德榮（Jesper de Jong）。