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法網／對約克維奇輸2追3寫奇蹟 巴西新星：有時覺得他才20歲

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
19歲的巴西新星豐塞卡爆冷擊敗約克維奇，賽後分享心情，自己也沒想過能贏。 美聯社
19歲的巴西新星豐塞卡爆冷擊敗約克維奇，賽後分享心情，自己也沒想過能贏。 美聯社

當最後一顆再見愛司球穩穩落在紅土線上，19歲的巴西新星豐塞卡（Joao Fonseca）高舉雙臂，看著網子對面、生涯坐擁24座大滿貫冠軍的塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）走向網前向他祝賀，這場耗時4小時53分鐘的法網第三輪五盤大戰，正式寫下網壇新篇章。

「老實說，當落後兩盤時，我真的沒想過能贏。」豐塞卡賽後語帶激動地表示，能夠和兒時偶像同場競技已是至高榮耀，自己當時唯一的念頭，就是享受在羅蘭·加洛斯中央球場（Court Philippe-Chatrier）的每一分鐘。

回顧這場史詩級逆轉，豐塞卡在連丟兩盤後展開絕地反擊，硬是將戰局逼入決勝盤，儘管經驗老道的約克維奇在第五盤迅速取得3：1領先，但豐塞卡展現初生之犢不畏虎的強韌鬥志，在最後8局中狂掃6局，更在賽末發球局頂住對手的破發點，以連續3顆愛司球強勢關門，逆轉挺進16強。

根據數據統計，豐塞卡全場雖然發生47次非受迫性失誤、打出68發致勝球，兩項數據皆略遜於約克維奇，但他卻在關鍵分上展現極高主宰力。這場勝利不僅讓豐塞卡成為歷史上首位在大滿貫賽場擊敗約克維奇的青少年選手，更是約克維奇職業生涯中，罕見在領先兩盤後慘遭逆轉的第二場戰役。

「對於球場環境的改變我當時其實沒有想太多。」豐塞卡賽後表示，「我只是盡可能把球打得越快越好，約克維奇真的幾乎不會失誤，我有時甚至覺得他才20歲。在比賽尾聲，我甚至覺得他的體能狀態比我還好，這簡直太瘋狂了。不過我確實感覺到，隨著天色漸暗，球速好像變慢了一點，這對我反而有利，因為這能讓我更紮實地釋放出更多力量。」

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約克維奇 法網 巴西

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