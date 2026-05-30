法網／5盤爆冷扳倒約克維奇 巴西小將豐塞卡勝利獻母親慶生

巴西19歲小將豐塞卡（Joao Fonseca）今天在法國網球公開賽第3輪精彩5盤大戰扳倒塞爾維亞名將約克維奇（NovakDjokovic），賽後將這場來之不易的勝利獻給母親慶生。

路透社報導，豐塞卡鏖戰4小時53分鐘，終場4比6、4比6、6比3、7比5、7比5爆冷勝出，成為首位在大滿貫賽擊敗約克維奇的青少年球員。

約克維奇問鼎第25座大滿貫賽冠軍紀錄夢碎，意味著現年39歲的他想要超越澳洲傳奇女將寇特（Margaret Court）24冠紀錄還要再等等。

豐塞卡表示：「我其實原本不相信自己會贏得這場比賽，我就是盡情享受在場上的每一刻。他是我們的偶像，能上場和他對戰是莫大榮幸，因此我很感謝他，我非常開心。」

他說：「我當時就是盡力以最快速度擊球，我的意思是，約克維奇幾乎不會失手，而且我們都覺得他還像20歲一樣。比賽最後他體能甚至比我還好，太不可思議了。」

他還說：「但我覺得隨著天色漸暗，比賽節奏慢了一些，這對我比較有利，因為我確實能打出力量更大一些的球。」

豐塞卡將勝利獻給當天過生日的母親，她坐在看台上，笑容滿面。約克維奇則在1萬5000名觀眾起立鼓掌歡送下離場，隨後在記者會上盛讚他的年輕對手。

約克維奇表示：「能參與這麼精彩的比賽令人難忘。當然對我來說是一場硬仗，在先拿兩盤情況下輸球令人失望，但豐塞卡值得高度肯定，贏得實至名歸。」

「我認為他在關鍵第4盤和第5盤重要時刻無疑表現得更出色，一些精彩的來回攻防和得分，他就是能打出不可思議的擊球和壓線球，真是驚人。」

「面對打出這樣水準的球員對我而言確實不容易，但我認為我的表現並沒有太大問題，只是他更勝一籌。」

約克維奇不太確定明年是否再戰法網，而隨著西班牙猛將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）因手腕傷勢缺席以及義大利好手辛納（Jannik Sinner）爆冷提早出局，本屆法網將誕生首度贏得大滿貫賽的新科冠軍。

約克維奇談到豐塞卡奪冠機會時表示：「他絕對有這個潛力。」

豐塞卡下一場16強賽將迎戰挪威的路德（CasperRuud）。兩屆法網亞軍路德（Casper Ruud）在第3輪也上演5盤大戰，終場4比6、6比7（4/7）、6比4、7比6（7/4）、7比5擊敗美國對手保羅（TommyPaul）。