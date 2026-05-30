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法網／廣告看板成求援「隱形殺手」！土國女將慘摔縫兩針爆氣：非要重傷才改

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
土耳其女將桑梅絲因追球時不慎被底線附近的廣告看板絆倒，最終被迫退賽，這起意外隨即點燃球員怒火。圖截自X
土耳其女將桑梅絲因追球時不慎被底線附近的廣告看板絆倒，最終被迫退賽，這起意外隨即點燃球員怒火。圖截自X

法國網球公開賽賽場上球員安全問題再度引發熱議，在昨天進行的女雙賽事中，土耳其女將桑梅絲（Zeynep Sonmez）因追球時不慎被底線附近的廣告看板絆倒，導致膝蓋受傷、面部著地，最終被迫退賽，這起意外隨即點燃球員怒火，多位名將紛紛站出來發聲，要求大會正視「球場隱形殺手」帶來的安全隱憂。

當時桑梅絲在6號球場出賽，為了奮力救起一顆高彈跳球而退至底線深處，卻在後退過程中腳背勾到小型的長方形廣告看板，隨後重摔在地。儘管傷勢並未危及生涯，但桑梅絲隨後在個人社群平台上無奈表示，「我帶著膝蓋擦傷和兩針的縫線離開球場，難道真要等到有球員受重傷，大會才願意移除這些看板嗎？球員安全必須擺在第一位。」

事實上，這並非本屆賽事首例意外，英國好手包特（Katie Boulter）前一天在女單次輪賽事中，也曾被同款的官方贊助商廣告牌絆倒，鮑特隨後也聲援指出，這種設計必須被全面移除，「我昨晚運氣好逃過一劫，但下一次可能就沒這麼幸運了。」

對於球員們的指責，四屆法網冠軍斯威雅蒂（Iga Swiatek）也公開呼籲大會做出改善，她強調，紅土賽事的球高彈跳且旋轉強烈，球員往往需要退得更深來處理球，「希望大會能將這些看板移到其他位置，目前的設計確實不夠安全。」

面對接二連三的抗議，法國網球總會隨後發表聲明，強調法網所有球場的底線深度均超過國際組織規定的6.4公尺標準，符合國際賽事規範。不過，大會也坦承球員的健康與安全是首要任務，承諾將會聽取球員反饋，並對比賽場地周邊的設施配置進行必要的「調整與優化」。

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