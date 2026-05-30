法網／遭巴西19歲新星逆轉 約克維奇無緣25冠：累到快站不住

法網再度迎來冷門夜，繼世界球王辛納（Jannik Sinner）前天晚間爆冷落馬後，約克維奇（Novak Djokovic）在法網男單第三輪也遭遇嚴峻考驗，面對年僅19歲的巴西小將豐塞卡（Joao Fonseca），約克維奇在手握兩盤領先的大好優勢下，遭對手上演大逆轉，最終以6：4、6：4、3：6、5：7、5：7吞敗，歷史性的第25座大滿貫冠軍夢碎。

現年39歲的約克維奇，今年法網前就因肩傷困擾導致紅土賽季準備不足，前兩輪皆苦戰超過3小時。此役面對豐塞卡兇猛的底線正拍攻勢，他在比賽後段體力嚴重下滑，決勝盤關鍵第12局，約克維奇雖一度逼出破發點，卻遭豐塞卡連續打出3記愛司球關門，這也是約克維奇生涯大滿貫中，首度敗給青少年選手。

「這是一場令人痛心的敗仗，到了比賽尾聲，我幾乎快站不住了。」約克維奇賽後難掩疲態，但也展現風度盛讚對手，「考量到賽前的所有狀況，我認為自己發揮得不算差，豐塞卡完全配得上這場勝利，大家都看到他為何會受到如此高度期待。」

隨著約克維奇、辛納以及希里奇（Marin Cilic）、瓦林卡（Stan Wawrinka）等名將相繼出局，今年法網男單賽場已無任何前大滿貫冠軍留存，確定將在6月7日的男單決賽誕生一位新科冠軍得主。

一戰成名的巴西神童豐塞卡賽後興奮表示，能擊敗傳奇就像是一場夢，下輪他將強碰兩屆亞軍好手魯德（Casper Ruud）。至於外界最關心的下一步，年近40的約克維奇坦言，目前仍無法確定明年是否會重返羅蘭加洛斯。