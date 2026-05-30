聽新聞
0:00 / 0:00
法網／巴西新星馮賽卡爆冷擊敗約克維奇 生涯首闖16強
巴西網球新星馮賽卡（Joao Fonseca）今天在法國網球公開賽第3輪擊敗約克維奇（Novak Djokovic），粉碎這位塞爾維亞名將挑戰生涯第25座大滿貫冠軍的希望。
法新社報導，19歲的馮賽卡連續第2場比賽上演逆轉秀，他在先丟掉兩盤後強勢反撲，最終歷經4小時53分鐘，以4比6、4比6、6比3、7比5、7比5爆冷擊敗約克維奇。
馮賽卡生涯首次闖進大滿貫賽事16強，下一輪將對戰兩屆法網亞軍路德（Casper Ruud）或第24種子的美國好手保羅（Tommy Paul）。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。