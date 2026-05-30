法網／巴西新星馮賽卡爆冷擊敗約克維奇 生涯首闖16強

巴西網球新星馮賽卡（Joao Fonseca）今天在法國網球公開賽第3輪擊敗約克維奇（Novak Djokovic），粉碎這位塞爾維亞名將挑戰生涯第25座大滿貫冠軍的希望。

法新社報導，19歲的馮賽卡連續第2場比賽上演逆轉秀，他在先丟掉兩盤後強勢反撲，最終歷經4小時53分鐘，以4比6、4比6、6比3、7比5、7比5爆冷擊敗約克維奇。

馮賽卡生涯首次闖進大滿貫賽事16強，下一輪將對戰兩屆法網亞軍路德（Casper Ruud）或第24種子的美國好手保羅（Tommy Paul）。