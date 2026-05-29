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法網／斯威雅蒂直落二晉級16強 力拚法網女單第5冠
波蘭好手斯威雅蒂（Iga Swiatek）今天在法網女單第3輪，以6比4、6比4直落二擊敗波蘭同袍蕾妮特（Magda Linette），晉級法網女單16強。
法新社報導，斯威雅蒂迄今奪下4座法網女單后冠，本屆名列第3種子，下場將對決烏克蘭好手柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）。
柯絲堤雅克近況火熱，此役獲勝後本季在紅土賽事已取得15連勝，並在馬德里公開賽（Madrid Open）與魯昂網球公開賽（Rouen Open）封后。
柯絲堤雅克曾於2021年闖進法網女單第4輪，當時不敵斯威雅蒂，如今將力拚雪恥。
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