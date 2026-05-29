法網／斯威雅蒂直落二晉級16強 力拚法網女單第5冠

義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）帶著30連勝狀態今天法網第二戰，連下兩盤下第三盤又取得5：1絕對領先，不料身體卻突然出狀況，連失18分下讓阿根廷對手塞倫多羅（Juan Manuel Cerundolo）死裡逃生；辛納儘管服藥也沒能舒緩身體不適，讓塞倫多羅上演大逆轉，在3小時又36分鐘大戰中以3：6、2：6、7：5、6：1、6：1淘汰頭號種子，爆出賽會最大冷門。

2026-05-28 22:15