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法網／梁恩碩攜青山修子 挺進女雙16強
法國網球公開賽今天進行的女雙32強，台灣「小鋼砲」梁恩碩與日籍搭檔青山修子，以7比5、6比4擊敗大會第5種子奧斯塔朋科與羅莉芙組合，如願挺進16強，續寫大滿貫女雙佳績。
身高158公分的梁恩碩，與38歲、身高154公分的青山修子，「以小博大」對上拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）與紐西蘭羅莉芙（ErinRoutliffe）。
首盤雙方早早就互破一次發球局，不過，台日組合在3比2領先時，又破了對手1次發球局，取得4比2關鍵領先；只可惜在第8盤錯過3次盤末點後，被對手連追帶趕，雙方又戰成5比5平手。
幸好梁恩碩與青山修子先保住自己的發球局後，在關鍵的第12局對手發球時，如願在出現此局第2個盤末點後順利破發，並拿下第1盤。
第2盤的前8局，雙方互破2次發球局，戰成4比4平手；接著梁恩碩與青山修子在保住發球局後，關鍵第10局在出現第1個賽末點後順利拿下，收下比賽勝利。
至於台灣的「百搭天后」謝淑薇，今天和中國搭檔王欣瑜，以1比6、4比6不敵對手，止步32強，無緣挑戰生涯第3座法網女雙冠軍。
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