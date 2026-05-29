法網／不敵第13種子中法組合 謝淑薇女雙連三年次輪止步

法國網球公開賽女雙第二輪賽事，我國好手謝淑薇今天與中國大陸搭擋王欣瑜，面對第13種子的大陸郭涵煜／法國美拉德諾維奇（Kristina Mladenovic），最終以1：6、4：6敗下陣來，謝淑薇也連續3年法網在第2輪止步。

謝淑薇過去兩年法網分別與梅騰絲（Elise Mertens）、奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）搭擋都在第二輪就止步，今年她則是與王欣瑜攜手出擊，在首輪以直落二取勝後，今天的第二輪再度踢到鐵板。

面對第13種子的郭涵煜／美拉德諾維奇，謝淑薇／王欣瑜在首盤就陷入苦戰，4個發球局都未能守住，僅靠著破發拿下1局，以1：6先讓出首盤；第二盤雙方持續破發大戰，在前7局中兩組人馬6度破發，不過關鍵第10局郭涵煜／美拉德諾維奇再度破發得手，以6：4勝出，挺進到第3輪。