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法網／大爆冷！辛納聽牌遭逆轉 第二輪止步

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
辛納爆冷出局。 法新社
辛納爆冷出局。 法新社

義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）帶著30連勝狀態今天法網第二戰，連下兩盤下第三盤又取得5：1絕對領先，不料身體卻突然出狀況，連失18分下讓阿根廷對手塞倫多羅（Juan Manuel Cerundolo）死裡逃生；辛納儘管服藥也沒能舒緩身體不適，讓塞倫多羅上演大逆轉，在3小時又36分鐘大戰中以3：6、2：6、7：5、6：1、6：1淘汰頭號種子，爆出賽會最大冷門。

辛納去年打進法網決賽，和西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）上演史詩級對決，24歲的辛納握有3個「冠軍點」卻沒能把握，讓西班牙名將逆轉帶走金盃。時隔一年重返巴黎，阿爾卡拉斯因腕傷缺陣，辛納成為奪冠最大熱門，且他只差法網金盃，就能成為網球公開化年代後史上第7位完成「全滿貫」的選手。

首輪直落三輕鬆闖關，辛納今天在中央球場率先出賽，面對世界排名56的塞倫多羅，球王前兩盤也打得強勢，第三盤更拉開到5：1領先，但和勝利只差一局卻出現劇場，辛納身體突然出狀況，自己兩個發球局都是連失4局遭到破發，5：4分先下一度離場也沒扭轉頹勢，就算連失18分狀況在對手回球出界下終於告終，但在移動受限下仍讓塞倫多羅連下局數，反取得6：5領先。

局中休息時間，辛納服藥後再上陣，他雖連拿2分但接續連失4球，讓塞倫多羅以7：5延長戰線；接續兩盤塞倫多羅也把握辛納狀態不佳機會，兩盤都以6：1拿下，粉碎球王的「全滿貫」美夢。

生涯首度擊敗球王，塞倫多羅坦言自己有些幸運，「不清楚辛納狀況，不知是抽筋或是壓力，希望他早日康復。」

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