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法網／大坂直美直落2擊退薇琪克 睽違7年首闖法網32強
日本女將大坂直美（Naomi Osaka）今天在法國網球公開賽女單第2輪，以7比6（7/1）、6比4直落2盤擊敗克羅埃西亞好手薇琪克（Donna Vekic），7年來首度挺進第3輪。
法新社報導，坐擁4座大滿貫冠軍的大坂直美下一戰將對上美國小將約維琪 （Iva Jovic），雙方都將力拚生涯首度晉級法網16強。
第16種子大坂直美開局一度遭破發落後，但很快完成回破追回劣勢；首盤關鍵時刻，她再度破發，阻止對手拿下首盤。
大坂直美在首盤搶七展現壓倒性優勢，並在第2盤末段完成關鍵破發，最終擊敗世界排名第72的薇琪克。
大坂直美去年一路過關斬將，闖進美國網球公開賽女單4強，是她自2021年在澳網封后後，唯一一次闖進大滿貫賽事第2週賽程。
曾登上世界球后寶座的大坂直美在產女休兵一年後，於2024年初重返賽場。
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