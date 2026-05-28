快訊

育兒留職停薪津貼每月上看4萬 就保薪資天花板擬提高至5萬

聽新聞
0:00 / 0:00

法網／大坂直美直落2擊退薇琪克 睽違7年首闖法網32強

中央社／ 巴黎28日綜合外電報導
大坂直美。 法國新聞社
大坂直美。 法國新聞社

日本女將大坂直美（Naomi Osaka）今天在法國網球公開賽女單第2輪，以7比6（7/1）、6比4直落2盤擊敗克羅埃西亞好手薇琪克（Donna Vekic），7年來首度挺進第3輪。

法新社報導，坐擁4座大滿貫冠軍的大坂直美下一戰將對上美國小將約維琪 （Iva Jovic），雙方都將力拚生涯首度晉級法網16強。

第16種子大坂直美開局一度遭破發落後，但很快完成回破追回劣勢；首盤關鍵時刻，她再度破發，阻止對手拿下首盤。

大坂直美在首盤搶七展現壓倒性優勢，並在第2盤末段完成關鍵破發，最終擊敗世界排名第72的薇琪克。

大坂直美去年一路過關斬將，闖進美國網球公開賽女單4強，是她自2021年在澳網封后後，唯一一次闖進大滿貫賽事第2週賽程。

曾登上世界球后寶座的大坂直美在產女休兵一年後，於2024年初重返賽場。

2026世足賽要來了

大坂直美 法網 克羅埃西亞

延伸閱讀

法網／大坂直美時尚穿搭引注目 笑稱自己像「艾菲爾鐵塔」

法網／衛冕冠軍高芙直落二輕取同胞 賽後坦言「有點緊張」

法網／地主17歲網球小將高梅 大滿貫會內賽17年來最年輕贏家

法網／澤瑞夫次輪直落三晉級 劍指生涯首座大滿貫

相關新聞

法網／大坂直美直落2擊退薇琪克 睽違7年首闖法網32強

日本女將大坂直美（Naomi Osaka）今天在法國網球公開賽女單第2輪，以7比6（7/1）、6比4直落2盤擊敗克羅埃西...

法網／大爆冷！辛納聽牌遭逆轉 第二輪止步

義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）帶著30連勝狀態今天法網第二戰，連下兩盤下第三盤又取得5：1絕對領先，不料身體卻突然出狀況，連失18分下讓阿根廷對手塞倫多羅（Juan Manuel Cerundolo）死裡逃生；辛納儘管服藥也沒能舒緩身體不適，讓塞倫多羅上演大逆轉，在3小時又36分鐘大戰中以3：6、2：6、7：5、6：1、6：1淘汰頭號種子，爆出賽會最大冷門。

法網／烏克蘭女將爆冷退愛司女王後曝 排名進前50男友就求婚

烏克蘭女將斯塔羅杜布采娃（Yuliia Starodubtseva）今年法網第二輪打出代表作，以3：6、6：1、7：6（7：4）扳倒名列第2種子的哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina），球場得意的她有機會情場也迎接重大勝利，賽後記者會她透露，男友兼教練多蘭（Pearse Dolan）承諾，若她的世界排名進入前50就會求婚。

法網／何承叡男雙奪生涯首勝 詹皓晴女雙第一輪落馬

首度挑戰紅土大滿貫的我國好手何承叡，今年法網身為台灣唯一男將代表，今天凌晨和德國搭檔耶本斯（Hendrik Jebens）通過2小時39分鐘馬拉松大戰考驗，以7：5、6：7（5：7）、7：6（10：7）力退秘魯布塞（Ignacio Buse）／美國基格（Mac Kiger），挺進第二輪，生涯第一場法網勝利入袋。

法網／澤瑞夫次輪直落三晉級 劍指生涯首座大滿貫

德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）今天在法網男單次輪，以直落三擊敗身體不適的捷克選手馬哈奇，挺進下輪賽...

法網／約克維奇挺進男單32強 續朝第25座大滿貫邁進

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）今天在法網男單次輪擊敗法國地主選手羅耶，順利挺進32強，續朝創紀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。