法網／烏克蘭女將爆冷退愛司女王後曝 排名進前50男友就求婚

烏克蘭女將斯塔羅杜布采娃（Yuliia Starodubtseva）今年法網第二輪打出代表作，以3：6、6：1、7：6（7：4）扳倒名列第2種子的哈薩克「愛司女王」芮芭奇娜（Elena Rybakina），球場得意的她有機會情場也迎接重大勝利，賽後記者會她透露，男友兼教練多蘭（Pearse Dolan）承諾，若她的世界排名進入前50就會求婚。

26歲的斯塔羅杜布采娃目前世界排名55，爆冷拍下今年澳網奪冠的芮芭奇娜挺進第三輪，已經追平去年締造的個人大滿貫最佳成績，只要再一勝就有機會達成男友的「求婚門檻」。

「他現在開始怕了。」斯塔羅杜布采娃笑說。

斯塔羅杜布采娃和多蘭在大學時就相識，當時兩人都是網球選手，後來才發展成球員及教練的關係；雙方身分如今有望邁向新階段，斯塔羅杜布采娃笑說，沒給男友任何壓力，讓他自己去決定如何求婚，「我讓他自己思考，想怎麼做都行，就是別在球場就好，拜託。」

斯塔羅杜布采娃最高排名是今年4月到第53位，只要再一勝就能突破個人最佳，且她第三輪要碰世界排名148的中國女將王曦雨，被看好是勝利一方。