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法網／何承叡奪生涯首勝 詹皓晴第一輪落馬

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

首度挑戰紅土大滿貫的我國好手何承叡，今年法網身為台灣唯一男將代表，今天凌晨和德國搭檔耶本斯（Hendrik Jebens）通過2小時39分鐘馬拉松大戰考驗，以7：5、6：7（5：7）、7：6（10：7）力退秘魯布塞（Ignacio Buse）／美國基格（Mac Kiger），挺進第二輪，生涯第一場法網勝利入袋。

26歲的何承叡去年美網打進第二輪，今年澳網和耶本斯也闖將頭關，首度叩關法網遭遇苦戰，首盤瓦解對手2個破發點，第11局再完成關鍵破發，以7：5先下一城。

接續兩盤雙方都保住所有發球局，讓決勝盤要激戰到「超級搶10」分勝負。台德組合一下場就破了對手2個發球分，取得5：1絕對領先，領先優勢一路擴大到9：3，雖被對手連追4分，仍有驚無險以10：7過關。

同日出賽的我國女將詹皓晴，和俄羅斯搭檔亞莉山德拉（Ekaterina Alexandrova）出師不利，碰15種子挪威艾克里（Ulrikke Eikeri）／美國格利森（Quinn Gleason）以2：6、4：6出局，成今年法網5名台將中唯一止步首輪的選手。

今天第五日賽程，挺進第二輪的謝淑薇、吳芳嫺、梁恩碩和何承叡都輪空。

2026世足賽要來了

德國 法網 詹皓晴

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