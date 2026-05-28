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法網／澤瑞夫次輪直落三晉級 劍指生涯首座大滿貫
德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）今天在法網男單次輪，以直落三擊敗身體不適的捷克選手馬哈奇，挺進下輪賽事，續朝生涯首座大滿貫冠軍之路邁進。
法新社報導，澤瑞夫現年29歲，排名世界第3，名列本屆大會第2種子，今天在法網中央球場（Court Philippe Chatrier）夜間賽事以6比4、6比2、6比2淘汰馬哈奇（Tomas Machac）。
澤瑞夫迄今未奪下任何大滿貫金盃，法網是他最接近突破冠軍荒的舞台，過去連續5年都至少晉級8強，並在2024年法網決賽歷經5盤大戰，敗給西班牙名將艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。
澤瑞夫將於29日下一輪賽事，對決法國選手哈利斯（Quentin Halys），爭奪16強席次。
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