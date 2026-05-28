法網／澤瑞夫次輪直落三晉級 劍指生涯首座大滿貫

排上法網女雙16種子的我國女將吳芳嫺，和日本搭檔穂積繪莉首輪打出強勢表現，面對羅馬尼亞克莉絲蒂安（Jaqueline Cristian）／俄羅斯轉籍奧地利的伯塔波娃（Anastasia Potapova），台日組合第二盤直接賞出「貝果」，只花1小時又2分鐘就打下第二輪門票，追平個人紅土大滿貫最佳成績。

2026-05-27 09:10