法網／約克維奇挺進男單32強 續朝第25座大滿貫邁進

塞爾維亞網球名將約克維奇（Novak Djokovic）今天在法網男單次輪擊敗法國地主選手羅耶，順利挺進32強，續朝創紀錄的生涯第25座大滿貫賽單打金盃邁進。

法新社報導，約克維奇在法網中央球場（CourtPhilippe Chatrier）對決世界排名第74的羅耶（ValentinRoyer），終場以6比3、6比2、6比7（7比9）、6比3擊敗對手。

約克維奇現年39歲，生涯已拿下24座大滿貫金盃，他目前與澳洲傳奇女網名將寇特（Margaret Court）並列大滿貫賽24冠紀錄，若在本屆法網第4度高舉金盃，將獨占最多冠的歷史紀錄。

約克維奇將於第三輪迎戰巴西新星馮賽卡（Joao Fonseca），或是克羅埃西亞好手普里茲米奇（Dino Prizmic）。