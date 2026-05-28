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法網／芮芭奇娜次輪爆冷出局 遭烏克蘭黑馬逆轉
世界排名第二的哈薩克網球女將芮芭奇娜（Elena Rybakina）今天在法網女單次輪，敗給烏克蘭非種子選手斯塔羅杜布采娃，爆冷提前出局。
芮芭奇娜現年26歲，在俄羅斯出生，代表哈薩克出賽，在今年一月奪下澳網女單后冠，本屆法網貴為第二種子。
然而，芮芭奇娜今天雖先下一城，但隨後遭斯塔羅杜布采娃（Yuliia Starodubtseva）逆轉，最終以6比3、1比6、6比7（4比10）敗北。
斯塔羅杜布采娃挺進第三輪後，下一場將對決狀態火熱的第26種子美國選手巴提斯特（Hailey Baptiste），或是中國女將王曦雨，爭奪16強席位。
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