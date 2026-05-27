法網／梁恩碩奪大滿貫首勝 謝淑薇混雙開紅盤

5年前曾登上紅土大滿貫女單賽場，我國好手「小鋼炮」梁恩碩今年重返花都，她和日本青山修子合拍，今天首戰以直落二力退西班牙博薩斯・瑪內羅（Jessica Bouzas Maneiro）／義大利科恰雷托（Elisabetta Cocciaretto），奪下生涯第一場大滿貫女雙勝利。

25歲的梁恩碩和法網特別有緣份，2021年首度在大滿貫會內賽亮相就是法網，今年大滿貫女雙處女秀也是在花都；台日組合首輪碰西班牙、義大利聯軍，第一盤前5局兩組選手都沒能保住發球局，台日組合2：2下連破帶保連下4局，才以6：2先下一城。

第二盤台日組合第5局率先破發，第9局再度突破，一路領先下以6：3收下勝利。

拍出生涯新猷的梁恩碩，下一戰將碰列第5種子的拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe）；奧斯塔朋科是法網2017年單打冠軍，紅土大滿貫的最佳女雙成績是2022年的四強。

昨天率先拍下女雙勝利的「一姊」謝淑薇，今天迎接混雙首戰，身為混雙唯一台將代表，她和德國搭檔瓦爾納（Mark Wallner）碰斯洛維尼亞克蕾派琪（Andreja Klepac）／英國格拉斯普爾（Lloyd Glasspool），以6：3、7：5闖關，晉級16強。