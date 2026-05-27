聽新聞
0:00 / 0:00

法網／梁恩碩奪大滿貫首勝 謝淑薇混雙開紅盤

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
台灣網球名將謝淑薇。(中新社) 中國新聞社
台灣網球名將謝淑薇。(中新社) 中國新聞社

5年前曾登上紅土大滿貫女單賽場，我國好手「小鋼炮」梁恩碩今年重返花都，她和日本青山修子合拍，今天首戰以直落二力退西班牙博薩斯・瑪內羅（Jessica Bouzas Maneiro）／義大利科恰雷托（Elisabetta Cocciaretto），奪下生涯第一場大滿貫女雙勝利。

25歲的梁恩碩和法網特別有緣份，2021年首度在大滿貫會內賽亮相就是法網，今年大滿貫女雙處女秀也是在花都；台日組合首輪碰西班牙、義大利聯軍，第一盤前5局兩組選手都沒能保住發球局，台日組合2：2下連破帶保連下4局，才以6：2先下一城。

第二盤台日組合第5局率先破發，第9局再度突破，一路領先下以6：3收下勝利。

拍出生涯新猷的梁恩碩，下一戰將碰列第5種子的拉脫維亞奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）／紐西蘭羅莉芙（Erin Routliffe）；奧斯塔朋科是法網2017年單打冠軍，紅土大滿貫的最佳女雙成績是2022年的四強。

昨天率先拍下女雙勝利的「一姊」謝淑薇，今天迎接混雙首戰，身為混雙唯一台將代表，她和德國搭檔瓦爾納（Mark Wallner）碰斯洛維尼亞克蕾派琪（Andreja Klepac）／英國格拉斯普爾（Lloyd Glasspool），以6：3、7：5闖關，晉級16強。

2026世足賽要來了

梁恩碩 法網 謝淑薇

延伸閱讀

法網／冠軍組合再攜手 謝淑薇女雙開紅盤

法網／地主17歲網球小將高梅 大滿貫會內賽17年來最年輕贏家

法網／會內賽開打 約克維奇拚大滿貫25冠

法網／衛冕冠軍高芙直落二輕取同胞 賽後坦言「有點緊張」

相關新聞

法網／梁恩碩奪大滿貫首勝 謝淑薇混雙開紅盤

5年前曾登上紅土大滿貫女單賽場，我國好手「小鋼炮」梁恩碩今年重返花都，她和日本青山修子合拍，今天首戰以直落二力退西班牙博薩斯・瑪內羅（Jessica Bouzas Maneiro）／義大利科恰雷托（Elisabetta Cocciaretto），奪下生涯第一場大滿貫女雙勝利。

法網／地主17歲網球小將高梅 大滿貫會內賽17年來最年輕贏家

法國17歲少年高梅（Moise Kouame），今天在法國網球公開賽首輪以7比6（4）、6比2、6比1擊敗前美網冠軍西里...

法網／巴黎驚魂！高芙拚衛冕前遇車禍沒影響比賽表現

去年在巴黎迎接生涯第一座法網女單冠軍，美國名將高芙（Coco Gauff）今年再到花都卻遇到車禍驚魂，所幸行車意外沒影響比賽表現，首輪她以6：4、6：0擊敗同胞湯森（Taylor Townsend），強勢挺進第二輪。

法網／賞對手貝果 吳芳嫺闖第二輪平最佳

排上法網女雙16種子的我國女將吳芳嫺，和日本搭檔穂積繪莉首輪打出強勢表現，面對羅馬尼亞克莉絲蒂安（Jaqueline Cristian）／俄羅斯轉籍奧地利的伯塔波娃（Anastasia Potapova），台日組合第二盤直接賞出「貝果」，只花1小時又2分鐘就打下第二輪門票，追平個人紅土大滿貫最佳成績。

法網／30連勝！球王辛納挑戰全滿貫輕鬆闖頭關

義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）今天迎接法網首戰，面對世界排名171的地主外卡塔比爾（Clement Tabur），球王全場沒被逼出任何破發點，強勢以6：1、6：3、6：4闖關，以30連勝之姿挺進第2輪。

法網／大坂直美時尚穿搭引注目 笑稱自己像「艾菲爾鐵塔」

奪過4座大滿貫賽冠軍的日本女將大坂直美（Naomi Osaka）今天則以6比3、7比6（7比3）擊敗德國非種子選手席格門（Laura Siegemund），她並再度在大滿貫賽場上以一套亮眼時尚穿搭吸引注意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。