法網／地主17歲網球小將高梅 大滿貫會內賽17年來最年輕贏家

法國17歲少年高梅（Moise Kouame），今天在法國網球公開賽首輪以7比6（4）、6比2、6比1擊敗前美網冠軍西里奇（MarinCilic），成為大滿貫男單正賽17年來最年輕的贏家。

路透社報導，高梅獲法網外卡在西蒙妮馬紹球場（Simonne Mathieu）出戰。他首輪面對年長他20歲、排名曾高居世界第3的對手完成大滿貫賽事首秀，全程泰然自若。

西里奇是2014年美網冠軍，2022年法網亦殺進4強。他目前排名46，卻被無所畏懼的高梅全場壓著打，高梅的防守速度與精妙小球屢屢引來地主觀眾喝彩。

世界排名318的高梅在第1盤搶7中，連救2個盤末點後驚險拿下，隨後一路掌控比賽。

高梅表示，「這並不容易。我總是試著活在當下，不要太在意比分。今天我做得非常好。」

整場比賽高梅守住自己所有發球局，最後以直落三獲勝。

目前17歲又2個月的高梅，成為2009年澳洲公開賽的托米奇（Bernard Tomic）以來，最年輕的大滿貫男單正賽贏家。托米奇當時是以16歲之姿闖進第2輪。

就法網而言，高梅也是自1991年羅馬尼亞的佩斯卡留（Dinu Pescariu）以17歲又1個月晉級後，最年輕的正賽贏家。

高梅說，「有很多情緒，這太特別了」。「來打這場比賽之前，我真的不知道會發生什麼事。我和團隊努力備戰，盡可能做到最好準備。」

高梅下一輪將面對巴拉圭好手巴耶荷（AdolfoDaniel Vallejo），後者因大會第20種子諾瑞（CameronNorrie）因傷退賽而晉級。