法網／巴黎驚魂！高芙拚衛冕前遇車禍沒影響比賽表現

去年在巴黎迎接生涯第一座法網女單冠軍，美國名將高芙（Coco Gauff）今年再到花都卻遇到車禍驚魂，所幸行車意外沒影響比賽表現，首輪她以6：4、6：0擊敗同胞湯森（Taylor Townsend），強勢挺進第二輪。

高芙透露第一戰前遇到小車禍，所幸沒有受傷，「我們撞到電線桿，肯定有感受到輕微撞擊，我的果汁灑滿車。」

「那輛車動不了了，所以我們最後改搭計程車。」高芙笑說。

首輪驚魂不僅如此，高芙透露要進場前才發現裙子卡住了，還是物理治療師在廁所幫她解決突發狀況，「真是高潮起伏的一天，但我覺得每當發生這些事，反而讓我不太會去想比賽，能平安到這我就很開心了。」

高芙2024年先奪下法網女雙金盃，去年女單決賽再擊敗白俄羅斯球后莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），為個人紅土大滿貫輝煌紀錄再添一筆。