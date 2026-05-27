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法網／賞對手貝果 吳芳嫺闖第二輪平最佳

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
穂積繪莉(左)、吳芳嫺(右)。 新華社
穂積繪莉(左)、吳芳嫺(右)。 新華社

排上法網女雙16種子的我國女將吳芳嫺，和日本搭檔穂積繪莉首輪打出強勢表現，面對羅馬尼亞克莉絲蒂安（Jaqueline Cristian）／俄羅斯轉籍奧地利的伯塔波娃（Anastasia Potapova），台日組合第二盤直接賞出「貝果」，只花1小時又2分鐘就打下第二輪門票，追平個人紅土大滿貫最佳成績。

今年法網共有5位台將分別突圍，女將有「一姊」謝淑薇、詹皓晴、吳芳嫺和梁恩碩，何承叡是唯一男將代表，吳芳嫺是唯一排上種子的台將。

今年澳網打進8強寫下個人大滿貫新猷的吳芳嫺，過去3度挑戰法網的最佳成績是兩度打進第二輪，今年以種子身份出擊，首盤率先破發，接續自己兩個發球局雖接連失手，不過馬上也回破，加上第8局再度突破，以6：3先下一城。

第二盤台日組合連掃6局，直接以6：0收下勝場，以跨盤連拿9局之姿挺進第二輪。

吳芳嫺登場前，2023年打下女雙金盃的謝淑薇和中國「金花」王欣瑜以6：4、6：1拍下澳洲卡薩金娜（Daria Kasatkina）／哥倫比亞歐索里奧（Camila Osorio），率先晉級第二輪。

今天第三日賽程，梁恩碩、詹皓晴和何承叡都將上陣。

法網 吳芳嫺 澳洲

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