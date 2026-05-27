法網／30連勝！球王辛納挑戰全滿貫輕鬆闖頭關

義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）今天迎接法網首戰，面對世界排名171的地主外卡塔比爾（Clement Tabur），球王全場沒被逼出任何破發點，強勢以6：1、6：3、6：4闖關，以30連勝之姿挺進第2輪。

辛納去年打進法網決賽，和西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）上演史詩級對決，24歲的辛納握有3個「冠軍點」卻沒能把握，讓西班牙名將逆轉帶走金盃。

時隔一年重返巴黎，阿爾卡拉斯因腕傷缺陣，讓辛納成為奪冠最大熱門，且他只差法網金盃，就能成為網球公開化年代後史上第7位完成「全滿貫」的選手。

「非常開心回到這裡。」順利過頭關的辛納接受場中訪問時提到，巴黎對自己來說是很特別的地方，有很多美好回憶，「第一輪總是不好打，但更特別的是在夜場賽事開啟這次賽事，謝謝大家的道場。」

辛納法網前已經5冠在手，且都是ATF 1000分等級的名人賽金盃，包括9天前高舉羅馬名人賽冠軍，這也是他成為史上第二位完成「名人賽滿貫」的選手，加入塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）行列。