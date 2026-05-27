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法網／大坂直美時尚穿搭引注目 笑稱自己像「艾菲爾鐵塔」

中央社／ 綜合外電報導
大坂直美亮眼時尚穿搭吸引注意。 美聯社
大坂直美亮眼時尚穿搭吸引注意。 美聯社

奪過4座大滿貫賽冠軍的日本女將大坂直美（Naomi Osaka）今天則以6比3、7比6（7比3）擊敗德國非種子選手席格門（Laura Siegemund），她並再度在大滿貫賽場上以一套亮眼時尚穿搭吸引注意。

大坂今年初才在澳洲網球公開賽以水母為靈感造型驚豔全場。她今天進場時身穿鑲亮片西裝背心襯衫搭及地黑色網紗長裙，開打後賽服則是一襲百褶黃棕色鑲金色亮片連身短裙。

賽後她受訪時笑稱，自己有點像巴黎知名地標艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）夜晚閃閃發亮的樣子。

大坂直美擊敗德國非種子選手席格門。 路透社
大坂直美擊敗德國非種子選手席格門。 路透社

席格門今天比賽一開始穩住陣腳，但名列大會第16種子的大坂隨即憑藉強勁火力積極進攻，輕鬆拿下首盤。

第2盤比賽節奏稍有變化，大坂一度以3比5落後，面臨搶救盤末點；其後她強勢反擊將比賽拖入搶七，最終獲勝。她下一戰將對上2024年奪得巴黎奧運銀牌的克羅埃西亞女將薇琪克（Donna Vekic）。

法網

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