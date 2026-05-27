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法網／辛納僅花約2小時淘汰地主外卡 挺進第2輪

中央社／ 巴黎26日綜合外電報導

世界球王義大利名將辛納（Jannik Sinner）今天在法國網球公開賽首輪僅花略多於2小時就以6比1、6比3、6比4擊敗持外卡地主選手塔布爾（Clement Tabur），以一貫高效率晉級。

法新社報導，本屆法網開打前，辛納已在ATP巡迴賽1000大師賽（Masters 1000）所有3站紅土熱身賽奪冠，顯然他已掌握紅土場上致勝訣竅。

今天這場勝利也是辛納連30勝。他的如此火熱狀態，向挑戰者展現出他多麼專注在延續氣勢，以力拚生涯大滿貫。

辛納賽後表示：「我很高興再度來到這裡（參賽）。首輪比賽從來不會比較容易。」他第2輪比賽將對上來自阿根廷的塞倫多羅（Juan Manuel Cerundolo）。

辛納 法網 義大利

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