法網／衛冕冠軍高夫、前球后大坂直美發揮實力 晉級第2輪

法國網球公開賽女單衛冕冠軍高夫（Coco Gauff）今天在首輪比賽以6比4、6比0擊敗美國同胞湯生（Taylor Townsend），順利晉級。前世界球后大坂直美也以直落二挺進第2輪。

路透社報導，名列大會第4種子的高夫今天一開始難以找到手感，一度差點被連破2個發球局。她在首盤5比3領先時，竟在盤末點雙發失誤。

所幸高夫很快穩住陣腳來掌控比賽，接下來破了湯生的發球局、拿下首盤。此後氣勢一面倒，高夫迅速取得勝利，晉級第2輪。

高夫去年在法網決賽擊敗白俄羅斯好手莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka），她今天賽後受訪時坦言上場時有點緊張，「但我最後還是能冷靜下來」。

奪過4座大滿貫賽冠軍的日本女將大坂直美（Naomi Osaka）今天則以6比3、7比6（7比3）擊敗德國非種子選手席格門（Laura Siegemund），她並再度在大滿貫賽場上以一套亮眼時尚穿搭吸引注意。

大坂今年初才在澳洲網球公開賽以水母為靈感造型驚豔全場。她今天進場時身穿鑲亮片西裝背心襯衫搭及地黑色網紗長裙，開打後賽服則是一襲百褶黃棕色鑲金色亮片連身短裙。

賽後她受訪時笑稱，自己有點像巴黎知名地標艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）夜晚閃閃發亮的樣子。

席格門今天比賽一開始穩住陣腳，但名列大會第16種子的大坂隨即憑藉強勁火力積極進攻，輕鬆拿下首盤。

第2盤比賽節奏稍有變化，大坂一度以3比5落後，面臨搶救盤末點；其後她強勢反擊將比賽拖入搶七，最終獲勝。她下一戰將對上2024年奪得巴黎奧運銀牌的克羅埃西亞女將薇琪克（Donna Vekic）。