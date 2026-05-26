法網／冠軍組合再攜手 謝淑薇女雙開紅盤

2023年攜手打下法網女雙冠軍，我國「一姊」謝淑薇和中國「金花」王欣瑜相隔兩年再度攜手出征紅土大滿貫，今天首輪碰澳洲、哥倫比亞組合順利開出紅盤，以6：4、6：1挺進第二輪，延續在巴黎的連勝紀錄。

40歲的謝淑薇有「百搭天后」美名，最津津樂道的一段就是2023年和王欣瑜合作第二站就打下法網金盃。相差16歲的「海峽組合」今年再度攜手，今天碰澳洲卡薩金娜（Daria Kasatkina）／哥倫比亞歐索里奧（Camila Osorio），首盤前4局雙方都沒能保住發球局，第6局海峽組合先取得40：0絕對優勢卻錯過4個破發點，所幸關鍵第10局沒再浪費機會，關鍵破發成功後以6：4先下一城。

第二盤海峽組合連保帶破取得3：0領先，第4局雖錯過6個破發點，不過第6局馬上再突破，以6：1收下勝利。

今年法網共有4位台將分別突圍，率先出賽的謝淑薇旗開得勝，將和王欣瑜再攜手，詹皓晴、吳芳嫺和梁恩碩及唯一男將何承叡也要爭取勝場。