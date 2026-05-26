法網／巴黎創最熱單日紀錄 選手面臨體能場地雙重考驗

法國巴黎目前正遭遇異常炎熱的天氣。參加法國網球公開賽的選手除了必須克服紅土場地與大滿貫賽事壓力，還得設法在高溫下維持最佳狀態。

英國衛報（The Guardian）報導，今天巴黎近郊布洛涅比揚古（Boulogne-Billancourt）的氣溫高達攝氏33度，選手們只能在明顯不適的情況下尋找最佳手感。這波炎熱天氣預料持續整個首週賽程。

澳洲女選手卡薩金娜（Daria Kasatkina）表示：「我不記得上一次羅蘭蓋洛斯球場（Roland Garros）這麼熱是什麼時候了。或許曾有1天特別熱，但現在看來，我們整週都會是這種狀況。」

雖然今天的高溫並未伴隨高濕度，因此並未造成太多選手嚴重不適，但場上的挑戰依然不少。

卡薩金娜說：「當你知道下一場比賽的天氣條件，心理上就會開始準備，但身體上仍然可能非常、非常難熬。你可以看到比賽中2個人的狀態都起伏不定。有時候你只是從椅子上站起來，就突然發現專注力下降了，這也是比賽的一部分。」

紅土球場也會因天氣變化而呈現截然不同的特性，在羅蘭蓋洛斯球場尤其明顯。過去選手們經常抱怨，在潮濕、寒冷天氣或夜間比賽時，較重的比賽用球與場地條件會導致球速變得非常慢。高溫則會讓紅土球場球速加快，更有利於發球、主動進攻與縮短回合。如此也會對紅土型選手更加有利，因為球會彈跳更高，重上旋球的威力也會更強。

波蘭名將斯威雅蒂（Iga Swiatek）說：「我們剛來的時候氣溫大概16度，球特別重，你可以把全身力量都灌進球裡，而且還是感覺能控制它。現在你需要更細膩的手感，而且不能用力過猛。另外，現在更容易打出高球和旋轉球，球的彈跳速度更快，所以我覺得這會給你更多優勢。但首先你必須控制好球，因為它的飛行速度加快，也更容易出界。」

另據法新社報導，法國氣象局表示，本月25日創下有紀錄以來最炎熱的5月單日高溫，預測26日的氣溫將會更高。

氣象局表示，「從整個法國來看，25日是自有氣象紀錄以來，5月份最炎熱的一天。」

氣象預報顯示，多個地區的最高氣溫將達到33度至36度，這波高溫天氣可能至少會持續到本週末。