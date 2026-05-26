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法網／跳跳人「最後一舞」 法國黃金世代合體、三巨頭送祝福

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
賽後法網為孟非斯舉辦退休儀式。 路透
賽後法網為孟非斯舉辦退休儀式。 路透

39歲的法國「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils），今天在法網完成生涯最後一場家鄉大滿貫演出，5盤敗給同胞加斯頓（Hugo Gaston）後，他留在中央球場參加退休儀式，除了「三巨頭」拍攝影片祝福，法國「黃金世代」戰友賈斯蓋（Richard Gasquet）、西蒙（Gilles Simon）和松加（Jo-Wilfried Tsonga）更驚喜現身，參與好友的特別時刻。

第19度參加法網，孟非斯在告別戰止步首輪，以2：6、3：6、6：3、6：2、0：6敗陣後，當地時間已經接近午夜，但中央球場的粉絲仍沒離場，一起歡送2008年4強得主。

「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）、「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、塞爾維亞名將約克維奇（Novak Djokovic）、義大利現任「世界球王」辛納（Jannik Sinner）和西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）都拍攝影片和孟非斯致敬，他的烏克蘭妻子史維托莉娜（Elina Svitolina）也沒缺席，在看台區熱淚盈眶的身影不時被鏡頭捕捉。

39歲的法國「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils），今天在法網完成生涯最後一場家鄉大滿貫演出。 法新社
39歲的法國「跳跳人」孟非斯（Gael Monfils），今天在法網完成生涯最後一場家鄉大滿貫演出。 法新社

今年將是職業生涯「最後一舞」的孟非斯提到，從沒想過能取得如此成就，生涯13座冠軍背後有無數犧牲和付出，感謝父母竭盡所能支持自己的夢想，「比起我的職業生涯，我父母為我做的一切更是不可思議，我的一切都要歸功給他們。」

孟非斯也感謝法網為自己舉辦退休儀式，「謝謝」完全不夠表達內心的感謝，「法網對我意義非凡，有機會和好友、家人一起慶祝最後一舞，這對我是莫大恩賜。謝謝法網，也謝謝協會。」

賈斯蓋最高世界排名第7，西蒙和孟非斯都曾到世界第6，松加排名最高是世界第5，4位同期成員今天齊聚，3位先退休的法國名將和孟非斯擁抱後也送上祝福，松加讚孟非斯有出色的生涯，「我認為你激勵了很多年輕人投入網球，你激勵了非常多人。」

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