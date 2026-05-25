法網／巴黎奧運奪金 中國金花鄭欽文首輪意外落馬

兩年前在巴黎奧運風光奪金，世界排名最高曾到第4位的中國「金花」鄭欽文，手肘傷勢復出後卻在法網滑鐵盧，今天首輪落馬不說，第二盤還吞下一個「貝果」，以4：6、0：6敗給會外賽晉級的波蘭對手赫瓦林斯卡（Maja Chwalinska），爆出賽會冷門。

23歲的鄭欽文是中國新生代網壇代表人物，2024年澳網打進決賽，同年巴黎奧運更一舉摘金，但之後受肘傷所困，去年7月更透露動了微創手術，因此缺席今年澳網。

除手肘傷勢，鄭欽文法網前還遇膝傷，世界排名本周已下滑到56名。儘管賽前她信心滿滿表示無懼任何對手，但今天首盤前8局和世界排名114的赫瓦林斯卡就打得拉鋸，接續更連失8局，5度參加法網首度「一輪遊」，且由於去年打進8強，沒能保分後世界排名將跌出百名外。

拍下奧運金牌，赫瓦林斯卡隊今天表現感到滿意，她表示比資格賽更自在，「老實說，我一開始不確定該期待什麼，因為我對陣高位排名選手的經驗不多，我想專注在自己身上，盡力打出自己的網球，盡我所能做到最好。」