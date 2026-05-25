法網／職業生涯最艱難時刻 英國女將奪大滿貫首勝激動落淚

出生患有罕見疾病、今年發生嚴重健身房意外，英國女將瓊斯（Francesca Jones）沒被擊倒，法網首輪歷經2小時39分鐘的馬拉松激戰以1：6、7：6（7：4）、6：2逆轉巴西瑪伊亞（Beatriz Haddad Maia），迎接生涯第一場大滿貫勝場，讓她開心落淚，和場邊雙親慶祝職業生涯最艱難時刻的特別勝利。

25歲的瓊斯出生發現患有遺傳性罕見疾病「外胚層發育不良（EEC）」，必須用改良的球拍握法；去年她奪下生涯第一座WTA 125賽事冠軍後，世界排名提升到第65名，但今年卻遇健身房意外，因腿部推蹬機故障，45公斤的槓鈴砸到她的頭和膝蓋，雖幸運不需開刀，但出現眩暈、頭痛等腦震盪狀況仍影響球場表現，也讓她世界排名掉出百名。

健身房意外前，瓊斯因髖部肌肉撕裂被迫退出澳網首輪比賽，連串遭遇讓她形容今年是「職業生涯最艱難時刻」，能在如此低潮下擊敗世界排名曾經進入前10的瑪伊亞，讓勝利果實格外甜美，瓊斯說：「這證明無論遇到什麼困難和逆境，我都會繼續努力，持續鞭策自己，找到前進的方向。」

賽後落下開心眼淚，瓊斯說：「通常我會說，賽事還沒結束不准哭，但我認為經過今年經歷的這些，真的充滿挑戰。」她提到，自己狀況對父母也是難熬的時刻，在治療腦震盪的過程中，雙親儘管在地球另一端仍一同承受痛苦，所以奪勝後的情緒才會一下釋放。