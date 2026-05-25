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法網／美網冠軍一輪遊 英國甜心坦言信心不足

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
瑞度卡努。（歐新社）
瑞度卡努。（歐新社）

2021年美網寫下灰姑娘奪冠驚奇的「英國甜心」瑞度卡努（Emma Raducanu），爆紅後卻沒能再繳出代表作，今年法網更是首輪就出局，且是第一盤吞下「貝果」下以0：6、6：7（4：7）遭阿根廷對手謝拉（Solana Sierra）擊落，讓她坦言面對各種挫折，要保持心態積極並非易事。

身為英國「一姊」，世界排名39的瑞度卡努因病毒感染後遺症休息兩個半月，選在紅土賽季復出，沒等到草地賽季再回歸，但效果不彰，第一站史特拉斯堡首戰就落馬，法網又是「一輪遊」，首盤更是慘烈，瑞度卡努沒打出任何致勝球還出現15次非受迫性失誤，只進行25分鐘就由世界排名68的謝拉連拿6局帶走。

紅土賽季準備不足，巴黎當地又是30度高溫，讓瑞度卡努無法以最佳狀態應戰，她也坦言對出拍不夠有自信，「我感覺沒能好好掌握住擊球。」

「對我來說，由於比賽經驗不多，進入這種比賽確實很困難。」瑞度卡努表示，或許因為打得場次不多，進入法網時自信心也不足夠。記者會上瑞度卡努情緒也愈還愈激動，她承認經歷太多挫折，要保持積極心態很困難，「我想你會需要很強的韌性，我認為我每天都盡全力了，這是我唯一可以要求自己的事情。」

法網 英國 瑞度卡努

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