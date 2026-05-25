法網／喬科維奇逆轉地主選手晉法網次輪 續拚25座大滿貫

塞爾維亞名將喬科維奇今天在法國網球公開賽男單首輪上演逆轉戲碼，他先輸掉首盤之後連贏3盤，花費近3小時才擊倒地主選手裴里卡爾，持續向生涯第25座大滿貫賽單打金盃邁進。

現年39歲的喬科維奇（Novak Djokovic）總共耗時2小時51分鐘，最終以5比7、7比5、6比1、6比4淘汰法國22歲小將裴里卡爾（Giovanni Mpetshi Perricard）。

喬科維奇賽後仍不忘稱讚裴里卡爾，「他發球幾乎無法看清楚…我職業生涯中僅見過一兩次這樣的發球」。

歷經苦戰闖進到法網男單次輪後，喬科維奇屆時將迎戰另一位法國選手羅耶（Valentin Royer）。

喬科維奇目前與澳洲傳奇女網名將寇特（MargaretCourt）並列大滿貫賽24座單打冠軍紀錄，他若能第4度高舉法網金盃，將獨占最多大滿貫賽單打冠軍的歷史紀錄。