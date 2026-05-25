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法網／茲韋列夫直落三輕取對手 法網首輪旗開得勝
德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）今天在法網男單首輪以6比3、6比4、6比2，輕取地主法國選手班奇，順利晉級次輪。
法新社報導，茲韋列夫現年29歲，為大會第2種子，在高溫炙熱的法網中央球場（Court PhilippeChatrier）面對世界排名第95的班奇（BenjaminBonzi），僅花兩小時出頭就拿下勝利。
茲韋列夫在場上受訪時表示：「對這項賽事來說是很好的開局，以直落三盤獲勝起步總是令人高興。整體表現很出色，對開局表現非常滿意。」
茲韋列夫將於法網男單次輪對決捷克選手馬哈奇（Tomas Machac）。馬哈奇稍早時以6比4、6比4、6比3擊敗比利時對手貝格斯（Zizou Bergs）。
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