法網／會內賽開打 約克維奇拚大滿貫25冠

2026年法國網球公開賽會內賽今天開打，塞爾維亞好手約克維奇（Novak Djokovic）擔綱首日主角，將開始挑戰生涯第25座大滿貫賽金盃。

39歲的約克維奇目前與澳洲傳奇女網名將寇特（Margaret Court）並列大滿貫賽24冠紀錄，若能第4度高舉法網冠軍獎盃，他將獨占最多冠的歷史紀錄。

約克維奇上次在大滿貫賽奪冠是在2023年的美國網球公開賽，之後每一場大滿貫決賽獲勝者不是義大利好手辛納（Jannik Sinner）就是西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）這兩位網壇新生代名將。

隨著兩屆法網冠軍艾卡拉茲因傷缺陣，約克維奇深知這或許是他締造第25冠紀錄的最佳機會。

他今晚將在中央球場（Stade Philippe Chatrier）迎戰地主法國選手姆佩奇裴里卡爾（Giovanni MpetshiPerricard），爭取第2輪門票。

法新社報導，約克維奇近來受肩膀問題困擾，他22日談到自己的備戰狀況時告訴記者：「我花了很多時間在球場上，努力改善技術和身體狀態，讓自己在體能和比賽層面都準備好應付5盤大戰。」

約克維奇表示，大滿貫賽始終是他的首要目標，尤其是過去幾年，「所以我等不及要上場開始比賽了」。