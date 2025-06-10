【專家之眼】法網男單冰與火的破紀錄對決

今年法網的壓軸大戲，男單決賽，可謂未演先轟動。不只因為出現了久違的一、二種子對戰，也因為無論結果如何，至少有一項紀錄會破：打破其中一人大滿貫決賽不敗的紀錄。

來自義大利的球王辛納，曾打進兩次澳網及一次美網決賽，都贏得勝利；西班牙前球王阿爾卡拉斯，打進過一次美網、兩次溫網和一次法網決賽，也全部奪冠。去年他們各包辦了四大滿貫的兩個硬地及兩個自然場地賽冠軍，儼然成了新生代的「絕代雙驕」。

除了各擅勝場之外，兩人的個性與球風也南轅北轍，猶如冰與火的極端對比。辛納喜怒不形於色，擊球又快又準，失誤率低，即使偶爾狀態下滑，也會在很短時間內回升，像座難以撼動的冰山。這兩周他一盤未失到決賽，證明在紅土也進步神速，勝算不低。

尋求衛冕的阿卡，是公認的紅土高手。儘管打法異於同胞前輩「蠻牛」納達爾，還是被冠上「小蠻牛」的稱號。因為他展現了西班牙鬥牛士的驍勇與狠勁，敢拚敢衝。各式驚奇好球，常常如烈火般點燃觀眾的熱情，但大量的致勝分也常伴隨著可觀的失誤。所以他的起伏大，變數多。賽前對兩人的預測是五五波。

果然決賽一開始，雙方完全沒有謹小慎微的試探，而是馬上瘋狂廝殺，頻頻逼出破發點。疾風驟雨般快速多拍來回，好像打桌球，劈哩啪啦地非常過癮，往往要拚到偏得不能再偏的角度，或對方意想不到的落點才拿分。阿卡逮到機會就大膽上網，戰術奏效，先破了對手發球局，氣勢超旺，沒想到冷靜的辛納很快回破，甚至再破一局而奪下第一盤。

接著阿卡狀態下滑，辛納也逮到機會就上網，再度搶下第二盤。阿卡回神後，攻下第三盤，但到了第四盤又處於苦苦追趕的劣勢，在3:5時，輪到自己發球，一口氣輸掉三分，面臨對手三個冠軍點，眼看大勢已去，想不到「絕境卡」竟忽然如得神助，一一化解，還反破對手發球局，並且贏下搶七，將戰線延到第五盤。

於是，又出現了必然二擇一的創紀錄，不是阿卡首次讓2追3逆轉勝，就是辛納破除從未在超過四小時賽事贏球的魔咒。由於辛納錯失了三個冠軍點，不免氣餒，且體力和專注力也下降，冷峻的冰山終於出現了一絲裂縫。阿卡趁機頻頻放短，讓辛納追不到球。但球王畢竟有兩下子，頑強地反撲，逼到法網史無前例的決賽搶十。

本以為搶十會變成你來我往的驟死賽，卻出乎意料地一面倒，阿卡順風順水地強勢進攻，把辛納打得潰不成軍，最後以10:2成功衛冕，應驗了專家所說的「只有卡能贏辛」，並且創下了法網決賽史上5小時29分鐘的最長時間紀錄，水準之高，張力之強，堪稱經典。

在網球三巨頭稱霸的戲碼即將落幕之際，幸好又出現了這對絕代雙驕，滿足觀眾對精彩比賽的渴望。他們不只球技與意志力令人讚嘆，球品也堪稱模範。好幾次對方來球被誤判出界，都誠實地指正，絕不貪小便宜。美中不足的是，辛納的禁藥醜聞，似乎已經成了一生抹不去的汙點，也讓他失去了許多支持者。如果他花更大的誠意與更長的時間努力，能取得球迷們的諒解嗎？